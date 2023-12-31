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Netanyahu'dan 'savaş daha uzun aylar boyunca devam edecek' mesajı!

31.12.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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Gazze'yi işgali nedeniyle tüm dünyanın konuştuğu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşa ilişkin açıklamalar yaptı. Netanyahu, “Savaş devam ediyor. Tüm cephelerde savaşıyoruz. Büyük başarılar elde ettik ama aynı zamanda acı bir bedel ödedik. Zafere ulaşmak daha fazla zaman gerektiriyor." dedi. Netanyahu, "Savaş daha uzun aylar boyunca devam edecek” diye de ekledi.

Netanyahu'dan 'savaş daha uzun aylar boyunca devam edecek' mesajı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece düzenlediği basın toplantısında savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamada, “Savaş devam ediyor. Tüm cephelerde savaşıyoruz. Büyük başarılar elde ettik ama aynı zamanda acı bir bedel ödedik." dedi.

"SAVAŞ DAHA UZUN AYLAR BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Buna ek olarak Netanyahu,"Zafere ulaşmak daha fazla zaman gerektiriyor. Savaş daha uzun aylar boyunca devam edecek." diye konuştu.

Netanyahu, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"ULUSLARARASI BASKIYI REDDETTİM"

"Benim politikam nettir. Başta Hamas'ın ortadan kaldırılması ve tüm rehinelerimizin serbest bırakılması olmak üzere savaşın hedeflerine ulaşılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rehinelerimizi evlerine geri getirme çabalarımızdan bir an bile geri adım atmayacağız. Başbakan olarak, bu hedeflere ulaşmadan önce savaşı durdurmayı amaçlayan uluslararası baskıyı reddettim”

(DHA)


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İsrail Binyamin Netanyahu israil başbakanı
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