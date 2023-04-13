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Netanyahu'den ilginç karar! ABD karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Yair’e sosyal medyayı yasakladı

13.04.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, internet üzerinden yaptığı aşırıcı ve tartışmalı paylaşımlarıyla gündeme gelen oğlu Yair Netanyahu'ya "sosyal medya kısıtlaması" getirdiği bildirildi.

Netanyahu'den ilginç karar! ABD karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Yair’e sosyal medyayı yasakladı

İbranice yayın yapan "Walla" haber sitesine göre, Başbakan Netanyahu ve eşi Sara, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı ülke geneline yayılan kitlesel protestoların arkasında ABD’nin olduğunu ileri süren oğulları Yair'in sosyal medya kullanımına kısıtlama getirdi.

Haberde, Başbakan Netanyahu'nun "tartışmalı yargı düzenlemesini ertelediğini" duyurmasının ardından Yair’in, sosyal medyadaki paylaşımlarına alışılmadık biçimde ara verdiğine dikkat çekildi.

Yair’in, kendisinden paylaşımlarını durdurmasını, fazla dikkat ve öfke çekmemesi için "tweet" atmayı bırakmasını ve "sakinleşmesini" isteyen anne ve babasının isteği üzerine bu yönde bir tavır sergilediği ifade edildi.

Söz konusu talebin aile içinde “şiddetli bir çatışmaya” neden olduğu aktarılan haberde, Yair’in birkaç ay için ABD’ye seyahate çıktığı belirtildi.

YAİR'İN AŞIRI PAYLAŞIMLARI TARTIŞMA YARATTI

Yair Netanyahu, babası Netanyahu’nun ve onun liderlik ettiği Likud Partisi'nin sosyal medyada en fazla öne çıkan savunucularından biri olarak biliniyor.

Ancak Yair’in son dönemdeki aşırıcı yorumları ve paylaşımları, muhalif kesimlerin hükümete ve Netanyahu’ya yönelik tepkileri daha fazla körüklemeye yol açarken İsrail’in dış ilişkilerinde de tartışma yarattı.

İsrail liderinin oğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı ülkede aylardır devam eden kitlesel protestolara ilişkin ABD’yi suçlamıştı.

"Breibart" haber sitesinin, Nitelikli Yönetim Hareketi’nin ABD’den aldığı fona değinen haberini alıntılayan Yair Netanyahu, "İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak." ifadelerini kullanmıştı.

Oğul Netanyahu’nun iddiaları ABD yönetiminin tepkisini çekmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada, "Bu suçlamalar tamamen ve açık bir şekilde yanlış." demişti.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Yair, Twitter hesabındaki son paylaşımını 28 Mart’ta yapmıştı. (AA)

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sosyal medya Binyamin Netanyahu

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