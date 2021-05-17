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Netanyahu eleştirilerin "saçma" olduğunu savundu

17.05.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iktidarını korumak için Gazze'ye saldırı başlattığı yönündeki eleştirilerinin "saçma" olduğunu savundu.

Netanyahu eleştirilerin "saçma" olduğunu savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi iktidarını korumak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı yönündeki eleştirilerin "saçma" olduğunu söyledi.

Netanyahu, ABD merkezli Face The National kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bu bağlamda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adının yolsuzluğa karıştığı, 4 seçim sonrası da hükümeti kurmakta başarısız olduğu ve iktidarda kalabilmek için Gazze'ye saldırı başlattığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılmasına tepki gösteren Netanyahu, "bunun saçma bir eleştiri" olduğunu söyledi.

Netanyahu, güvenlik meselesi ve askerlerin hayatını siyasi çıkarlara feda etmediklerini savundu.

Başbakanlığı süresince 4 Arap ülkesiyle "barış anlaşması" imzaladıklarını ve ülke içinde de "barışı" tesis ettiklerini ileri süren Netanyahu, Gazze'de Associate Press (AP) ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binanın vurulma gerekçesinin sorulması üzerine "Hamas'a ait istihbarat biriminin orada konuşlandığını dolayısıyla binanın da meşru hedef olduğunu" iddia etti.

İsrail savaş uçakları, dün Gazze Şeridi'nde AP ve Al Jazeera'nın ofislerinin bulunduğu bir binayı vurarak yerle bir etmişti.

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Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Netanyahu'nun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını masaya yatırmak için savunma, istihbarat ve askeri yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Görüşmeden sonra basın açıklaması yapan Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonun tüm kuvvetle devam edeceğini söyleyerek, İsrail'in askeri operasyonlarla hedeflerine ulaşması için zamana ihtiyacının olduğunu kaydetti.

Operasyonun zaman alacağını belirten Netanyahu, "En başında ABD olmak üzere büyük bir destek var. Uluslararası destek var ve biz de bunu kullanıyoruz." dedi.

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