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Netanyahu ile Putin Paris'te görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 21:18 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tel Aviv ve Moskova arasında yaşanan gerginliğin ardından Elysee Sarayı'nda bir süre sohbet etti

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ayında Suriye'de Rus askeri uçağının düşmesininden bu yana Tel Aviv ve Moskova arasında yaşanan gerginliğin ardından ilk kez bir araya geldi.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliği nedeniyle Paris'te bulunan Netanyahu ile Putin bir süre sohbet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda etkinliğe katılan dünya liderlerinin onuruna verdiği öğle yemeğinde sohbet eden Netanyahu ile Putin'in görüşmesinin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Paris'te düzenlediği basın toplantısında Putin ile görüşmesine değinerek, "Başkan Putin ile yaptığım konuşma iyiydi hatta çok önemli olduğunu söyleyebilirim." diyerek görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi vermekten kaçındı.

- "Gazze için diplomatik çözüm mümkün değil"

Basın toplantısında abluka altındaki Gazze Şeridi ekseninde yaşanan son gelişmelere değinen Netanyahu, "Gazze'de insani krizi önlemek istiyoruz. Gereksiz bir savaşın önlenmesi için herşeyi yapıyorum. İnanın bana güç kullanımından bir adım uzaktayız. Hamas'ın da bunu anladığını düşünüyorum." dedi.

Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında olası ateşkes anlaşması imzalanması için yapılan dolaylı görüşmelere de değinen Netanyahu, "İlk olarak hedefimiz bölgede sükunetin hakim olması. Daha sonra da anlaşma yapılması. Daha henüz bu noktaya ulaşmadık. Bu süreci devam ettirmenin doğru adım olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Başbakan Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada Putin ile "yakın bir zamanda" görüşeceğini duyurmuş ancak İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) salı günü yer alan haberde, Suriye üzerinden Tel Aviv ile Moskova hattında yaşanan gerginliğin sürmesi nedeniyle Paris'te yapılması planlanan Netanyahu-Putin görüşmesinin iptal edildiği aktarılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise iki lider arasındaki görüşmenin iptal edildiğine yönelik haberlere "Bu görüşme hiç planlanmadı ki iptal olsun." şeklinde cevap vermişti.

- Rusya-İsrail ilişkileri

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının 15 Rus askerinin içerisinde bulunduğu İl-20'yi kalkan olarak kullandığı için bu uçağın füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Beşşar Esad rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

Rusya bu olayın ardından Esed rejimine, S-300 hava savunma sistemleri vermişti.

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Binyamin Netanyahu israil Rusya Vladamir Putin

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