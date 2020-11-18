Netanyahu: Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledik

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanayahu’nun, “Bu sabah hava kuvvetlerimiz, Suriye'deki İran Kudüs Gücü (Feylak El-Quds) ile Suriye ordusunun önemli askeri hedeflerine saldırı düzenledi. Bu yıllardır öncülük ettiğim net politikadır.” dediği belirtildi.

Netanyahu, İran’ın Suriye’de İsrail’e karşı askeri olarak kökleşmesine izin vermeyeceğine vurgu yaparak şunları ifade etti:

“İran'ın Suriye'de bize karşı askeri olarak yerleşmesine izin vermeyeceğiz ve bize Suriye topraklarından herhangi bir saldırı girişimine müsamaha göstermeyeceğiz. Bize saldırmaya çalışan veya bize saldıran her kimse, sonuçlarına katlanacaktır.”

İsrail ordusundan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, İsrail jetlerinin Suriye ordusu ile Kudüs Gücü'ne ait depo ve hava savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu 8 askeri hedefi vurduğu belirtilmişti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA da askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden yerel saatle 03.11'de Şam'ın güneyinde Suriye ordusuna ait bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.