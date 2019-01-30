İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran’a yönelik, "Suriye’den çıkın, saldırılarımızı durdurmayacağız” şeklinde mesaj verdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir televizyon programında İran’a yönelik açıklamalarda bulundu. İran hükümetinin Suriye’de askeri varlığa sahip olmadıklarını söyledikleri açıklamaları değerlendiren Netanyahu, "O konuda yalan söylüyorlar, uzaya uydu gönderme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı konusunda da yalan söylüyorlar” dedi.
İran’ı, Suriye politikası üzerinden eleştiren Netanyahu, Tahran’a yönelik "Size hızlıca oradan çıkmanızı söylüyorum. Saldırılarımızı durdurmayacağız” ifadelerini kullandı.
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