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Netanyahu'nun partisinden "acil" toplantı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:15 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, İsrail vatandaşı Filistinliler ile sol partileri destekleyen seçmenlerin seçimlere katılım oranının yüksek olduğunu öne sürerek "acil" toplantı kararı aldı - Netanyahu, sağ seçmeni sandığa gitmeye ikna etmek için benzer taktikleri 9 Nisan'da ve 2015'te yapılan seçimlerde de kullanmıştı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, İsrail vatandaşı Filistinliler ile sol partileri destekleyen seçmenlerin sandığa gitme oranının yüksek olduğunu iddia ederek kurmaylarını "acil" toplantıya çağırdı.

Likud'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, parti kurmayları yerel saatle 14.00'de Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutunda Netanyahu başkanlığında "acil" toplanacak.

Açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinliler ile sol partileri destekleyen seçmenlerin sandığa gitme oranının "yüksek" olması nedeniyle acil toplantı kararı alındığı belirtildi.

Likud, Filistinliler ile sol seçmenlerin sandığa gitme oranının yüksek olduğunu ileri sürse de Netanyahu'nun rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı bu iddiayı reddetti.

Mavi-Beyaz'dan yapılan açıklamada ise, seçimlere katılım oranının sağ seçmenin yoğun yaşadığı bölgelerde daha fazla olduğu, başkent Tel Aviv gibi sol seçmenin ağırlıktaki bölgelerde ise seçimlere katılım oranının 9 Nisan'daki seçime göre daha düşük kaldığı ileri sürüldü.

- Katılım oranı bir öncekine göre yüksek

Öte yandan İsrail Merkez Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 12.00'ye kadar seçimlere katılım oranın yüzde 26,8'e ulaştığı ifade edildi.

Bu oranın bir önceki seçimlerin yapıldığı 9 Nisan'dan yüzde 2 daha fazla olduğuna dikkati çekildi.

- Netanyahu bunu hep yapıyor

Başbakan Netanyahu, 9 Nisan ve 2015'teki seçimlerde de benzer taktiği kullanarak oyunu artırmayı başarmıştı.

İsrail Başbakanı 2015'teki seçimlerde, seçim günü öğleden önce sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor." demişti.

Netanyahu'nun bu sözleri ırkçı olmakla eleştirilmiş, seçimlerde ikinci parti olan merkez-sol eğilimli Siyonist Birlik lideri İzak Herzog, İsrail Başbakanı'na, "Arap seçmenlerden özür dilemesi" çağrısında bulunmuştu.

Bu sözleriyle radikal İsrail seçmenini kendisine oy vermesi için sandığa yönlendirmeyi hedefleyen Netanyahu, seçim bittikten sonra ise yaptığı bu kışkırtıcı açıklamalarından dolayı özür dilemişti.

Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimde de seçim yasaklarını delerek oy verme işlemleri devam ettiği sırada sözde oy oranlarını gösteren bir grafik yayınlamış ve sol partilerin çok önde olduğunu öne sürerek sağ seçmenden sandığa gitmesini istemişti.

Bu seçimde de yasakları çiğnemeye devam eden Netanyahu, bu sabah itibariyle sosyal medya hesabından oy kullanma oranlarını gösterdiğini iddia ettiği bir belge yayınlayarak yine sol partilerin önde olduğunu ileri sürerek Filistinli partilerin destek verdiği sol bir hükümetin kurulmasını önlemek için sağ seçmeni sandığa gitmeye davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil seçim

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