Netanyahu'nun partisinden Yüksek Mahkeme'ye son dakika başvurusu

Bu gelişme üzerine Netanyahu, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek dün akşam İsrail'e dönmüştü.

Netanyahu'nun partisi, Başsavcı'nın kesin olmayan kararını 9 Nisan'da yapılacak erken seçimden sonra açıklaması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

İsrail basınında yer alan habere göre, Likud, 3 soruşturmaya dair Başsavcı Mendelblit'in kesin olmayan kararını kamuoyuyla bugün paylaşacağı yönündeki haberler üzerine son dakika hamlesi yaptı.

İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddialarıyla Netanyahu hakkında 4 soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaları tamamlayan polis, bir dosyada Netanyahu'yu aklarken, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle geçen yıl Başsavcılığa göndermişti.

Netanyahu'nun avukatları ocak ayında Başsavcı ile görüşerek soruşturmaya ilişkin kararını seçimden sonra vermesi önerisinde bulunmuş, ancak Mendelblit kararını seçimden önce açıklamasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını dile getirerek bu öneriyi reddetmişti.

Hem İsrail kamuoyu hem de muhalefet partileri, Mendelblit'in Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturmaya ilişkin kararını uzun zamandır bekliyor. Ancak Mendelblet'in "9 Nisan'da yapılacak erken seçime müdahale ediyor" algısı oluşturmamak için Netanyahu hakkındaki soruşturmalara ilişkin kesin kararını seçimden sonra açıklaması bekleniyor.

Uzmanlar, Mendelblet'in Netanyahu hakkındaki dosyalara ilişkin kesin olmayan kararını açıklayarak üzerindeki kamuoyu baskısını azaltmayı, kararının kesin olmaması sebebiyle de seçimlere müdahale ediyor imajını ortadan kaldırmayı amaçladığı yorumunu yapıyor.