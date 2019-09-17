Netanyahu'nun seçim vaadine tepkiler

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Alman hükümeti, İsrail ve Filistinliler arasındaki ihtilafın çözümü için uluslararası müzakere edilmiş iki devletli çözüm çerçevesindeki barıştan yana. İlhaklar böyle bir barışçıl çözüm için her zaman zararlıdır, yararlı değil ve bu nedenle bu açıklamayı kabul etmiyoruz." dedi.

Merkel, başkent Berlin'de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin meselesi, Suriye'deki durumu ve İran ile ilgili gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözüm için çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, bunun sadece milyonlarca insan için değil, bölgenin istikrarı için de büyük önem taşıdığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni "ilhak edeceği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Merkel, "Alman hükümeti, İsrail ve Filistinliler arasındaki ihtilafın çözümü için uluslararası müzakere edilmiş iki devletli çözüm çerçevesindeki barıştan yana. İlhaklar böyle bir barışçıl çözüm için her zaman zararlıdır, yararlı değil ve bu nedenle bu açıklamayı kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.