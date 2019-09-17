HABER

Netanyahu'nun seçim vaadine tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:01 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Alman hükümeti, İsrail ve Filistinliler arasındaki ihtilafın çözümü için uluslararası müzakere edilmiş iki devletli çözüm çerçevesindeki barıştan yana. İlhaklar böyle bir barışçıl çözüm için her zaman zararlı, yararlı değil ve bu nedenle bu açıklamayı kabul etmiyoruz" - Ürdün Kralı 2. Abdullah: - "Batı Şeria'da olası ilhaka ilişkin açıklamadan büyük endişe duyuyorum. Bunun İsrail-Ürdün ve İsrail-Mısır arasındaki ilişkilere doğrudan etkisi olur"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Alman hükümeti, İsrail ve Filistinliler arasındaki ihtilafın çözümü için uluslararası müzakere edilmiş iki devletli çözüm çerçevesindeki barıştan yana. İlhaklar böyle bir barışçıl çözüm için her zaman zararlıdır, yararlı değil ve bu nedenle bu açıklamayı kabul etmiyoruz." dedi.

Merkel, başkent Berlin'de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin meselesi, Suriye'deki durumu ve İran ile ilgili gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözüm için çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, bunun sadece milyonlarca insan için değil, bölgenin istikrarı için de büyük önem taşıdığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni "ilhak edeceği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Merkel, "Alman hükümeti, İsrail ve Filistinliler arasındaki ihtilafın çözümü için uluslararası müzakere edilmiş iki devletli çözüm çerçevesindeki barıştan yana. İlhaklar böyle bir barışçıl çözüm için her zaman zararlıdır, yararlı değil ve bu nedenle bu açıklamayı kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

- Suriye'de siyasi süreç başlatılmalı

Suriye konusunda siyasi sürece ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Merkel, "(Suriye'de) Anayasa Komitesinin kurulabileceğine çok yakın olduğumuz görülüyor. Mültecilerin geri dönebileceği siyasi ortamın oluşturulması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) yönetimi altında siyasi süreç başlatılmalı." dedi.

Merkel, bunun bölgede hem Ürdün hem Lübnan hem de Türkiye için büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Suudi Arabistan'a uygulanan silah ambargosunun devam edip etmeyeceği yönündeki soruya Merkel, "Şu an Alman hükümetinin tutumunu değiştirmesi için bir koşul oluştuğunu görmüyorum." yanıtını verdi.

Merkel, Yemen konusunda şu an zor görünse de diplomatik çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırıya ilişkin Merkel, saldırıları kınadığını belirterek, kesin değerlendirme için elde edilecek bulguları beklediklerini kaydetti.

- Ürdün Kralı'nın açıklaması

Ürdün Kralı 2. Abdullah da "Batı Şeria'da olası ilhaka ilişkin açıklamadan büyük endişe duyuyorum. Bunun İsrail-Ürdün ve İsrail-Mısır arasındaki ilişkilere doğrudan etkisi olur." şeklinde konuştu.

Açıklamanın İsrailliler ile Filistinlileri bir masaya getirecek atmosfer için faydalı olmadığını belirten Ürdün Kralı, ilhakın iki devletli çözümün ilerlemesi için felaket olacağını söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırılarla ilgili de uluslararası toplumun ihtilafın çözümü için çalışması gerektiğini ifade ederek, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve istikrarının önemli olduğunun altını çizdi.

Ürdün Kralı ayrıca ülkesine yaptığı yardımlar nedeniyle Almanya'ya teşekkür etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Dünyanın dört bir yanından binlerce uluslararası öğrenci eğitim için Türkiye’ye geliyorDünyanın dört bir yanından binlerce uluslararası öğrenci eğitim için Türkiye’ye geliyor
‘Kız Kardeşim Eğitim Tırı’ Ordulu kadınlarla buluştu‘Kız Kardeşim Eğitim Tırı’ Ordulu kadınlarla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakan Angela Merkel basın toplantısı Berlin Ürdün Kralı 2.Abdullah

En Çok Okunan Haberler

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

Firari cinayet şüphelisi 15 ay sonra böyle teslim oldu

Hasankeyf'te bu kez mezarlar taşınıyor

Gözyaşlarını tutamadılar! Mezarlar taşınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.