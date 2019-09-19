Netanyahu'nun Trump'a yanlış bilgiler verdiği iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna edebilmek için birçok kez Trump'a yanlış bilgiler verdiğini ileri sürdü.

Trump'ın ilk dışişleri bakanı olarak görev yapan Tillerson, Harvard Üniversitesinde katıldığı bir konferansta Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkilere dair ilginç açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'yu "çok becerikli" bir siyasetçi olarak tanımlayan Tillerson, "Bununla beraber kendisi biraz da Makyavelisttir. Eğer Bibi ile muhatap oluyorsanız söyledikleri hakkında her zaman biraz şüpheci olmanız iyidir." değerlendirmesini yaptı.

Netanyahu'nun bazı konularda Trump'ı ikna edebilmek amacıyla ABD Başkanına yanlış bilgiler verdiğini fark ettiklerini belirten Tillerson, şunları kaydetti:

"Onlar (İsrail) kendilerinin iyi, diğerlerinin kötü adamlar olduklarına Başkan'ı ikna etme konusunda yanlış bilgiler paylaştılar, birkaç kez bunu yaptılar. Bu durumu daha sonra ortaya çıkarıp Başkan'a aktardık, o da durumu anladı; 'sizinle oynadılar' dedik. Bize bu kadar yakın ve bizim için bu kadar önemli bir müttefikin bize bunu yapması beni rahatsız etti."