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Netanyahu'nun Trump'a yanlış bilgiler verdiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 20:41 | Son Güncelleme

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'ı ikna edebilmek için birçok kez Trump'a yanlış bilgiler verdiğini ileri sürdü - Tillerson: - "Kendisi biraz da Makyavelisttir. Eğer Bibi ile muhatap oluyorsanız söyledikleri hakkında her zaman biraz şüpheci olmanız iyidir" - "(Yanlış bilgiler verme) Bu durumu daha sonra ortaya çıkarıp Başkan'a aktardık, o da durumu anladı; 'sizinle oynadılar' dedik. Bize bu kadar yakın ve bizim için bu kadar önemli bir müttefikin bize bunu yapması beni rahatsız etti"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna edebilmek için birçok kez Trump'a yanlış bilgiler verdiğini ileri sürdü.

Trump'ın ilk dışişleri bakanı olarak görev yapan Tillerson, Harvard Üniversitesinde katıldığı bir konferansta Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkilere dair ilginç açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'yu "çok becerikli" bir siyasetçi olarak tanımlayan Tillerson, "Bununla beraber kendisi biraz da Makyavelisttir. Eğer Bibi ile muhatap oluyorsanız söyledikleri hakkında her zaman biraz şüpheci olmanız iyidir." değerlendirmesini yaptı.

Netanyahu'nun bazı konularda Trump'ı ikna edebilmek amacıyla ABD Başkanına yanlış bilgiler verdiğini fark ettiklerini belirten Tillerson, şunları kaydetti:

"Onlar (İsrail) kendilerinin iyi, diğerlerinin kötü adamlar olduklarına Başkan'ı ikna etme konusunda yanlış bilgiler paylaştılar, birkaç kez bunu yaptılar. Bu durumu daha sonra ortaya çıkarıp Başkan'a aktardık, o da durumu anladı; 'sizinle oynadılar' dedik. Bize bu kadar yakın ve bizim için bu kadar önemli bir müttefikin bize bunu yapması beni rahatsız etti."

Tillerson ayrıca Filistinliler için mükemmel olmasa da yine de çözüm anlamında kabul edilebilecek bir noktaya varabileceklerini, ancak bunun o günkü koşullarda mümkün olmadığını belirterek, "Yeterli teşvik ve Arap ülkelerinden baskı olması durumunda Filistinliler sonunda bir çözümü kabul edebilirlerdi; bu iki-devletli çözümdü." yorumunu yaptı.

Netanyahu yönetimine ilk günden bu yana ciddi şekilde destek veren ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş, Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış ve İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımıştı.

Amerikan medyasına yansıyan güncel bir haberde, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yürüttüğü soruşturmalar sonucu, İsrail’in Trump ile üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla Beyaz Saray çevresine istihbarat amaçlı cihazlar yerleştirdiğini gösteren kanıtlara ulaştığını iddia etmişti. İsrail tarafı ise iddiaları reddetmişti.

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ABD Binyamin Netanyahu Donald Trump israil

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