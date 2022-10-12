Netflix'i kaç kişi kullanabilir? Netflix hesabı en fazla kaç farklı cihazda kullanılabilir?

Netflix’i aynı anda kaç kişinin izleyebileceği, satın aldığınız planla ilgilidir. Netflix, bir hesapta en fazla 5 benzersiz profil oluşturmasına izin veriyor. Bir Netflix üyeliğine sahipseniz, bunu farklı kişilerle paylaşabileceğiniz anlamına geliyor.

Paylaştığınız diğer kişiler de kendilerine göre profillerini kişiselleştirebilir. Her profilde kullanıcı; kendi dil ayarı, olgunluk düzeyi, etkinlik günlüğü ve altyazı ayarlarını özelleştirebilir. Aynı zamanda Netflix’in önerilerini de özelleştirmek mümkündür. Bir hesapta 5 profil kullanılıyor olsa da, her Netflix planının bir ekran sınırına sahip olduğu unutulmamalıdır. Seçmiş olduğunuz pakete göre maksimum 4 farklı ekranda içerikleri izleyebilirsiniz.

Netflix'i kaç kişi kullanabilir?

Ailece film ve dizi izlemek isteyen kişiler, Netflix'te bu sorunu çözümlemenin yollarını arıyor. Özellikle kişiselleştirilmiş hesaplar, aile fertlerinin izledikleri videoları kaldıkları yerden devam edebilme imkanı tanıyor. Kişiselleştirilmiş hesap, sadece bir aile ferdine ait oluyor ve her birey kendine ait hesaptan video izleyebiliyor. Netflix aile paketi olarak adlandırılan bu sistem, bütçe olarak da uygun olması sebebi ile çok fazla tercih ediliyor.

Netflix hesabı kaç farklı cihazda kullanılabilir?

Temel plan, standart plan ve özel plan kendi içinde farklı özelliklere sahiptir. Netflix aile paketi olarak adlandırılan sistem yani Özel Ultra HD abonelik paketinde, 4 kişi aynı anda farklı cihazlarda dilediği filmi izleyebiliyor. Bu da 4 farklı kişinin aynı anda Netflix hesabına girerek film ve dizileri izleyebileceği anlamına geliyor. Bu paket aynı zamanda HD ve Ultra HD yani yüksek ve ultra yüksek çözünürlükte film ve dizi izleme imkanı sağlıyor. Paketiniz farklı cihazlardan aynı anda dizi ve film seyretmenizi sağlıyor. Aile büyükleri çocukları için de ayrı bir hesap açabilir.

Netflix'te aynı anda kaç kişi izleyebilir?

Netflix bazı kullanıcılarına aile paketine dahil değilse yani hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsa, izlemeye devam etmek için kendi hesabını açması uyarısında bulunuyor. Henüz test aşamasında olmasıyla birlikte bu özelliğe gelecek yeni güncelleme ile aynı şifreyi kullanan üyelerden mesajla ya da maille doğrulama talep edilecek.

Netflix'in abonelik planları içinde özel paketi aynı hesap üzerinde dört kişiye kadar izleme imkanı tanıyor. Bu durumla ilgili yeni bir güncelleme gelene kadar aynı anda 4 kişi izleyebilir. Uyarı mesajı şu anda kullanıcıyı hesaptan atmıyor. Bu aşamada yapmanız gereken, hesabın sahibi ile iletişime geçip onay kodu almak. Onay kodunu platformda kullandıktan sonra herhangi bir sorun yaşamadan izlemeye devam edebiliyorsunuz



