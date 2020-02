Netflix The Witcher 2. sezon için oyuncu kadrosunu da açıkladı

Dizinin ana kahramanı Rivyalı Geralt rolüyle Henry Cavill, büyücü Yennefer olarak Anya Chalotra, Ciri rolüyle Freya Allan ve Jaskie rolüyle Joey Batey ikinci sezonda için tekrar kamera karşısına geçecek.

İkinci sezondaYasen Atour (Young Wallander)Coen, Agnes Bjorn (Monster) Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders)Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9)Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) Lydia, Kristofer Hivju (Game of Thrones)Nivellen ve Mecia SimsonFrancesca olarak karşımıza çıkacak.

Stephen Surjik (Umbrella Academy)201 & 202 bölümlerini, Sarah O’Gorman (Cursed) 203 and 204, Ed Bazalgette (The Last Kingdom)205 and 208 ve Geeta V. Patel (Meet The Patels)206 and 207. bölümlerini yönetecek.

Dizinin ikinci sezonuyla birlikte Anna Buring (Kill List) Tissaia olarak, Tom Canton (Good Karma Hospital) Filavandrel olarak, Lilly Cooper (Peterloo) Murta olarak, Jeremy Crawford (Titans)Yarpin Zigrin olarak, Eamon Farren (Twin Peaks)Cahir olarak, Mahesh Jadu (Marco Polo) Vilgefortz olarak, Terence Maynard (Cursed) Artorius olarak, Lars Mikkelson (House of Cards) Stregobor olarak, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising)Fringilla Vigo olarak, Royce Pierreson Judy) Istredd olarak, Wilson Radjou-Pujalte (Hunter Street)Dara olarak, Anna Shaffer (Harry Potter) Triss Merigold olarak, Therica Wilson Read (Young Wallander) Sabrina olarak geri dönüyor.

Dizinin yürütücü yapımcısı ve dizi sorumlusu Lauren Schmidt Hissrich (Marvel’s Daredevil, Marvel’s The Defenders, Umbrella Academy) : “The Witcher’ın ilk sezonuna gelen tepkiler ikinci sezon kadrosu için çıtayı çok yükseğe çıkardı. Sophie Holland ve ekibi yeni karakterlere hayat vermek için alanındaki en iyi oyuncuları bir araya getirdi. Usta yönetmenlerin elinden çıkacak yepyeni hikayeler için son derece heyecanlıyız.”

Samsung Galaxy M30s ile özgürlük sizde!