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Netflix Türkiye fiyatlarına zam! İşte yeni abonelik ücretleri

16.01.2024 09:55 | Son Güncelleme:
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Sonbahar aylarında abonelik fiyatlarını ciddi şekilde artıran Netflix, yeni yılda da paket fiyatlarına zam yapma kararı aldı. İşte Türkiye'deki Netflix paketlerinin güncel fiyatları...

Netflix Türkiye fiyatlarına zam! İşte yeni abonelik ücretleri

Dijital hizmet platformlarına yönelik fiyat artışları bu yıl da hız kesmeden sürüyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarında, global pazardaki abonelik ücretlerine yapılan zamların ardından, Netflix şimdi de Türkiye pazarında fiyatlarını yükseltti.

Netflix'in resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, şirketin Türkiye'deki abonelik paketlerinin fiyatları artık 100 liranın altında bir seçenek sunmuyor.

ZAM SONRASI NETFLIX FİYATLARI

Yapılan zamlardan sonra, "Temel Plan" fiyatı 99,99 TL'den 119,99 TL'ye, "Standart Plan" 149,99 TL'den 176,99 TL'ye yükselmiş durumda.

Kullanıcılara 4K çözünürlük sunan "Özel Plan"ın fiyatı ise 199,99 TL'den 229,99 TL'ye çıktı.

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MEVCUT ABONELER ŞİMDİLİK ETKİLENMEYECEK

Yukarıda belirtilen yeni fiyatlandırma şimdilik sadece yeni abonelikler için geçerli. Mevcut aboneler, bir süre daha eski fiyattan paketlerini kullanabilecek.

Netflix, Türkiye'de son olarak eylül ayında abonelik paketlerine zam yapmıştı. Ekim ayında şirket, yurt dışında abonelik fiyatlarını artırmış, ancak bu artışı Türkiye fiyatlara yansıtmamıştı.

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