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Netflix üyelik ücreti 2022: Netflix temel, standart ve özel plan üyelik paketleri ne kadar?

12.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınırsız dizi ve film izleme hizmeti sunan Netflix, son yılların en çok takip edilen platformlardan biri konumunda. 2022 yılı paket fiyatlarını güncelleyen Netflix, yeni fiyatlar ve paket içerikleri ile izleyici ile buluşuyor. Netflix 2022 güncel üyelik ücreti ne kadar? İşte Netflix abonelik paketleri ücretleri...

Netflix üyelik ücreti 2022: Netflix temel, standart ve özel plan üyelik paketleri ne kadar?

Netflix üyelik ücretleri 2022 yılı güncellemesi yapıldı. Dünya genelinde yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcısı olan Netflix, abonelik sistemi ile çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda yerli ve yabancı film ile diziye yer veren Netflix paketleri üç gruba ayrılıyor. Bu planlar içinde temel plan bir kişilik kullanım sağlar. Standart plan 2 kişilik, özel plan ise 4 kişilik kullanım paketinden oluşuyor.

Netflix üyelik ücreti her sene güncelleniyor. 2022 yılı fiyatlarında da güncelleme yapan Netflix geçmişte 1 ay ücretsiz abonelik imkanı sunuyordu. Yeni güncelleme ile Netflix üyelik paketleri kapsamında 1 ay ücretsiz abonelik paketi de kaldırdı.

Netflix ödeme planı güncellemesi yaparak; temel, standart ve özel plan paketlerinin ücretlerini yeniden belirledi. Netflix fiyatlarında güncelleme yapıldığını öğrenen kullanıcılar bu konuda araştırma yapmaya başladı. İki cihaza bağlanabilen standart plan 1080p çözünürlüğe sahiptir. Standart Plan 40.99 TL’den 57.99 TL’ye çıkarıldı. Dört cihaza birden bağlanabilen özel plan 4K + HDR çözünürlüğe sahiptir. Özel Plan ise 54.99 TL’den 77.99 TL olarak güncellendi.

Netflix üyeliği ne kadar?

Abonelik sistemine dayanan online film ve dizi platformu Netflix, 200’e yakın ülkede faaliyetlerine devam ediyor. Netflix, yapmış olduğu yayınlar ile televizyon kanallarını geride bırakıyor. Netflix ödeme planları da 2022 yılında değiştirildi.

Netflix Abonelik Paketi Planı Ücret
Temel plan aylık ücreti: 37,99 TL
Standart plan aylık ücreti: 57,99 TL
Özel plan aylık ücreti: 77,99 TL

Netflix aylık ne kadar?

Netfilix ödeme planları farklı paket içerikleri ile belirleniyor. Her paket birbirinden farklı içeriğe ve fiyatlandırmaya sahip. Netflix aylık ücret ve içeriklerine göz gezdirelim.

Temel Plan Üyelik Ücreti ve İçeriği

Netflix ödeme seçeneklerinden ilki aynı anda 1 ekrandan izleyebileceğiniz temel plan. Bu paketin aylık ücreti 37,99 TL. İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı ise 1’dir. Sınırsız dizi ve film izleme imkanı sağlayan temel plan, dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon ya da tablet vasıtasıyla izlenebilir. Netflix ödeme imkanlarından yararlanarak dilediğiniz paketi seçebilirsiniz.

Standart Plan Üyelik Ücreti ve İçeriği

Aynı anda 2 ekrandan izleyebileceğiniz paketin aylık ücreti 57,99 TL. İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı ise 2’dir. Standart plan, sınırsız dizi ve film izleme hakkı sunar. Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon ya da tabletten standart planı izleyebilirsiniz. HD yer verilen bu pakette, Ultra HD bulunmuyor.

Özel Plan Üyelik Ücreti ve İçeriği

Aynı anda 4 ekrandan izleyebileceğiniz özel planın ücreti 77,99 TL. İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı ise 4’dür. Dizi ve film izleme hakkında sınırsız olan özel planı, dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon ya da tablette izleyebilirsiniz. Bu paket, HD ve ultra HD uyumludur.

Netflix fiyat çalışmaları ve paket içerikleri ile her yıl güncellenmeye devam ediyor.


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Netflix üyelik
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