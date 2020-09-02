Neuralink: Elon Musk, beyne bağlanan teknolojisini fazla mı abartıyor?

Elon Musk, elektrikli arabaları cazip hale getirmekten tutun, dünyaya geri dönüp tekrar kullanılabilen roketler geliştirmeye kadar, hayret verici başarılara imza atan, teknoloji dünyasının en karizmatik figürü. Ancak yaptığı bir şeyin çığır açıcı olmadığını söylemeye cesaret ederseniz, Musk'tan ve onun tutkulu hayran kitlesinden gelecek tepkilere hazır olmalısınız.

Musk'ın Cuma günü yaptığı Neuralink tanıtımını eleştiren İngiliz akademisyenin karşılaştığı muamele de tam olarak buydu ve büyük oranda benim yüzümden oldu.

Neuralink, insan beynini bilgisayara bağlamayı hedefleyen oldukça iddialı bir proje. Nihayetinde, Parkinson gibi hastalıklara yakalnmış insanların düşünce gücüyle fiziksel hareketlerini kontrol etmelerini ya da makinelere hükmetmelerini sağlayabilir.

Bu alanda çalışan çok sayıda bilim insanı var. Ancak Musk çoğuna göre daha hırslı ve "süper insan bilişselliği" geliştirmekten, yani insan beynini, ileride yapay zekadan gelebilecek tehditlerle savaşacak aşamaya yükseltmekten bahsediyor.