Nevruz hangi gün, bugün mü? 2023 Nevruz nedir, neden kutlanır? İşte anlam ve önemi...

Nevruz Bayramı ilkbaharın habercisidir. Nevruz, toplumsal birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını kuvvetlendirir. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte Nevruz hakkında bilgiler...

NEVRUZ HANGİ GÜN?

Nevruz 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır.

NEVRUZ NEDİR, NASIL KUTLANIR?

Nevruz geleneğinin tarihin en son Buzul Çağı'nın bitmesi ile 15.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Efsanevi Pers Kralı Cemşid, İranlıların yerleşik yaşama geçişini temsil etmektedir. O çağlarda mevsimler insanoğlunun hayatında günümüzdekinden daha önemliydi.

Tarımla, hayvancılıkla uğraşıldığı için her şey dört mevsim ile yakından ilgiliydi. Zor geçmiş bir kışın ardından gelen bahar, çiçekler, yeşillenenen bitkiler uykusundan uyanması ve sığırların yavrulaması, insanoğlu için büyük bir fırsat ve bolluğun canlanması anlamına geliyordu. Nevruz kutlamalarını başlatanın Kral Cemşid olduğu söylenir.

NEVRUZ'DA NE YAPILIR?

Nevruz etkinliklerinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmekte ve yarışmaları kazanan öğrencilere ödüller verilmektedir. Nevruz etkinliklerinde ise bilinen en büyük etkinlik Nevruz ateşidir. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra ateşin üstünden atlanır ve kutlamalar bu şekilde sürer. Kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz sofrası"na toplu halde oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.

NEVRUZ NEDEN KUTLANIR?

Nevruz Bayramı, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan ritüeldir. Nevruz'a dair en çok bilinen ise, meydanda ateş yakmak ve üzerinden atlamak. Ateşin temizleyici olduğuna inanılan kültürlerde, üç kere ateşten atlayan kişinin hastalıklardan ve kötülüklerden arınarak kendisini iyileştirdiğine inanılmaktadır.

Nevruz'a dair ortak birkaç ritüel olsa da bazı ülkeler de bu ritüeller kültürlere göre farklılık göstermektedir. Özellikle Azerbaycan ve Türkmenistan'da Nevruz öncesinde bazı hazırlıklar yapılıyor.

Evler temizleniyor, yiyecekler hazırlanıyor, mezarlıklar ziyaret ediliyor ve son olarak kutlama yapılıyor.

Doğumu ve üretkenliği sembolize eden yumurta boyama ve tokuşturma ise Azerbaycan'ın en bilinen Nevruz ritüellerinden.

Yumurta tokuşturmakla birlikte bir dayanışma içinde olmak ve de kavga etmemek anlamına gelmektedir.

