Nevşehir'de itfaiye aracı yangına müdahale ederken devrildi: 1 yaralı

Nevşehir'in Boğaz köyünde bir evin çatı kısmında gece vakti bacadan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekibi, evin yanındaki tarlaya araçla girerek söndürme çalışması yaptı.

İtfaiye aracı bir süre sonra yağış nedeniyle zeminin yumuşamasından dolayı yan yattı. Devrilen araçtaki itfaiye personeli Hurşit K. yaralandı. Olay yerindeki ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Hurşit K., tedavi altına alındı.

Yangının çıktığı evin çatısındaki soğutma çalışması olay yerine sevk edilen başka bir itfaiye aracıyla yapıldı.

