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Nevşehir'de hakimi darbettikleri iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 15:16 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde restoranda, çıkan tartışmada Trabzon adliyesinde görevli hakim Bayram T.'yi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 restoran çalışanından 4'ü mahkemece tutuklandı.

Nevşehir'de hakimi darbettikleri iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde restoranda, çıkan tartışmada Trabzon adliyesinde görevli hakim Bayram T.'yi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 restoran çalışanından 4'ü mahkemece tutuklandı.
Olay, perşembe günü, Avanos Çarşı merkezinde bulunan restoranda meydana geldi. Trabzon adliyesinde görevli hakim Bayram T., akşam yemeği için restorana gitti. Burada Bayram T. ile restoran çalışanları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kvgaya dönüşmesi üzerine Bayram T. çalışanlar tarafından darbedildi. İhbar üzerine restorana gelen polis kavgayı güçlükle ayırdı. Kavganın ardından hakim Bayram T. restoran çalışanlarından şikayetçi oldu. Polis, çalışanlardan Cihan A., Çetin D., Savaş B., Kadir K., Yunus B. ve Abdulselam B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Cihan A., Çetin D., Savaş B. ve Kadir K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Yunus B. ve Abdulselam B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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