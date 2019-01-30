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Nevşehir’de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 13:18 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri, bir yandan şehir merkezinde kar temizliği yaparken diğer yanda da şehir merkezinde trafiğin kesintisiz bir şekilde sürmesi için yoğun çaba harcıyor.Nevşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Başkanlığında, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde dünden beri etkisini yoğun bir şekilde sürdüren kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren ana yollar başta olmak üzere bulvar ve caddelerde trafiğin düzenli şekilde sağlanması amacıyla yol küreme, tuzlama ve kaldırımlarda kar temizliği çalışması yaptı.Aralıksız kar yağışının sürdüğü Nevşehir şehir merkezinde Nevşehir Belediyesi ekipleri, kar ile mücadeleyi gece de sürdürdü.Nevşehir Belediyesi iş makinalarının katıldığı kar ile mücadele çalışmaları ana yollar başta olmak üzere cadde, bulvar ve sokaklarda da gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri, bir yandan şehir merkezinde kar temizliği yaparken diğer yanda da şehir merkezinde trafiğin kesintisiz bir şekilde sürmesi için yoğun çaba harcıyor.
Nevşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Başkanlığında, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde dünden beri etkisini yoğun bir şekilde sürdüren kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren ana yollar başta olmak üzere bulvar ve caddelerde trafiğin düzenli şekilde sağlanması amacıyla yol küreme, tuzlama ve kaldırımlarda kar temizliği çalışması yaptı.
Aralıksız kar yağışının sürdüğü Nevşehir şehir merkezinde Nevşehir Belediyesi ekipleri, kar ile mücadeleyi gece de sürdürdü.
Nevşehir Belediyesi iş makinalarının katıldığı kar ile mücadele çalışmaları ana yollar başta olmak üzere cadde, bulvar ve sokaklarda da gerçekleştirildi. Nevşehir Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü kar ile mücadele çalışmaları sabaha kadar sürecek.

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