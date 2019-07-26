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Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 23:37 | Son Güncelleme

Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bayram Kabakçı’nın kullandığı 50 LD 670 plakalı otomobil, merkez 350 Evler Mahallesinde, Muhammet Ataç'ın kullandığı 07 GZR 09 plakalı ticari araçla çarpıştı. Kazada, Kabakçı’nın kullandığı araç takla atarak ters döndü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Takla atan araçta bulunan Merve ve İpek Kabakçı, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir trafik kazası

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