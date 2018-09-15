Nevşehir'de yanan araçta 2 ceset bulunması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yanmış araç içinde bir çiftin cesetlerinin bulunması olayına ilişkin yayın yasağı getirildiği bildirildi.
İş adamı Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'un 12 Eylül'de Ağıllı köyünde içinde bulundukları araçla birlikte yanmış halde bulunmalarının ardından, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Yayın yasağı koşullarının oluştuğu, soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamında, yazılı, görsel ve sosyal medyala internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü röportaj, haber, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Nevşehir-Aksaray karayolunda bir sitedeki bağ evinden 11 Eylül akşam saatlerinde kaçırıldıkları yönünde emniyete ihbarda bulunulmasının ardından, Mustafa Şahin Akkoç'a ait araç, ertesi gün Acıgöl'e bağlı Ağıllı köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çoban tarafından bulunmuştu. Araçtaki cesetlerin, Akkoç çiftine ait olduğu belirlenmişti.
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