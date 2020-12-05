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  4. New York’ta 5 katlı binada korkutan yangın

New York’ta 5 katlı binada korkutan yangın

05.12.2020 16:08 | Son Güncelleme:
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New York’ta 5 katlı binada korkutan yangın

ABD’nin New York kentinde 5 katlı boş bir binada yangın çıktı. Yangın bölgede paniğe neden oldu.

ABD’nin New York kentinde bulunan Manhattan’daki East Village bölgesinde 5 katlı boş bir binanın sabah 05.00 sularında birinci katında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek, binanın yanında bulunan Middle Collegiate Kilisesi’ne sıçradı. Yangın bölgede paniğe neden olurken, 100’den fazla itfaiyecinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının neden çıktığına veya herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

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AMERİKAN TARİHİNİN ÖNEMLİ YAPILARINDAN

Yangının çıktığı 5 katlı bina 20 Şubat’ta çıkan bir yangın nedeniyle boşaltılmıştı. Yangının sıçradığı kilise ise 1892’de inşa edilmiş ve Amerikan tarihindeki önemli tarihi yapılardan bir olarak görülüyor. (İHA)

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