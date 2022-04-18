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New York'ta bir Türk'e ırkçı saldırı! 'Türklerden nefret ediyorum' deyip göğsünden bıçakladı

18.04.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York kentinde bir Türk, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ''Türk olduğu için'' göğsünden bıçaklandı. Saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan kişinin kimliği açıklanmazken şüpheli hakkında bilgi verecek kişilere 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceği belirtildi.

New York'ta bir Türk'e ırkçı saldırı! 'Türklerden nefret ediyorum' deyip göğsünden bıçakladı

ABD'nin New York kentinde bir Türk, ırkçı saldırının hedefi oldu. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından ''Türk olduğu için" göğsünden bıçaklanan kişi hastaneye kaldırılırken New York Polis Departmanı her yerde saldırganı arıyor. Şüpheli hakkında bilgi verecek kişilere 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceği belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN GÖRÜNTÜ PAYLAŞILDI

New York Polis Departmanının (NYPD) Twitter hesabından, saldırının Manhattan'da 9. cadde ile 44. sokakta 15 Nisan'da meydana geldiği bilgisi ve saldırganın görüntüsü paylaşıldı.

Polis, daha sonra kimliği belirsiz bir kişinin Türkiye karşıtı sözler söyleyerek, 24 yaşındaki bir erkeği göğsünden bıçakladığı açıklaması yaptı.

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"TÜRKLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan kişinin kimliği açıklanmazken, Daily News web sitesinde yer alan habere göre, polis kaynakları şüphelinin eylemini gerçekleştirmeden önce, 24 yaşındaki gence Türk olup olmadığını sorduğunu ve sonra ''Türklerden nefret ediyorum'' diyerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Yerel medyada yayımlanan bir videoda ise saldırıya uğrayan kişi için ''Türk olduğu için bıçaklandı'' bilgisi yer aldı.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Şüpheli hakkında bilgi verecek kişilere 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceğini açıklayan NYPD, saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlattı.

Kaynak: AA


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