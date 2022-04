New York'ta bir Türk'e ırkçı saldırı! 'Türklerden nefret ediyorum' deyip göğsünden bıçakladı

ABD'nin New York kentinde bir Türk, ırkçı saldırının hedefi oldu. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından ''Türk olduğu için" göğsünden bıçaklanan kişi hastaneye kaldırılırken New York Polis Departmanı her yerde saldırganı arıyor. Şüpheli hakkında bilgi verecek kişilere 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceği belirtildi.

New York Polis Departmanının (NYPD) Twitter hesabından, saldırının Manhattan'da 9. cadde ile 44. sokakta 15 Nisan'da meydana geldiği bilgisi ve saldırganın görüntüsü paylaşıldı.

????WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 4/15/22 at approx 12:15 AM, in the vicinity of 44 St and 9 Ave in Manhattan, the suspect approached a 24-year-old male, displayed a sharp object and stabbed him in the torso. Any info? DM @NYPDTips or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/pk1EsFOlil