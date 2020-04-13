HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New York'ta koronavirüs ölümleri 10 bini geçti

New York'ta koronavirüs ölümleri 10 bini geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2020 19:39 | Son Güncelleme

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

New York'ta koronavirüs ölümleri 10 bini geçti

ABD'de koronavirüs salgınının merkezi New York'ta vaka sayısı bütün ülkeleri geride bırakırken, ölü sayısı da artmaya devam ediyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette son 24 saatte 671 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 10 bin 65'e ulaştığını söyledi.

Cuomo, hastaneye yatış oranlarında ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında son birkaç gündür düşüş yaşandığını ancak 'günde 2 bin kişinin hastanelere başvurmaya devam ettiğini bildirdi.

Vali Cuomo, salgında artış gösteren yayılma grafiğinde ise düzleşme eğilimi gözlemlendiğini ama Kovid-19 salgınının kısa vadede bitecek gibi görünmediğini ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 558 bin 526 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 22 bin 154 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
ABD'li ünlü sunucu yakalandıABD'li ünlü sunucu yakalandı
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
ABD Kovid-19 New York salgın koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Diğer Haberler
Son dakika: İtalya'da koronavirüsten can kaybı 20 bini aştı

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 20 bini aştı

ABD'li sunucu George Stephanopoulos koronavirüse yakalandı

ABD'li ünlü sunucu yakalandı

ABD'den korkunç haber: 24 saatte 1508 can!

ABD'de ölü sayısında korkunç artış

Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 717 kişi öldü

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 11 bini geçti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsü yendi!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsü yendi!

Endonezya'da Kovid-19'a karşı 'hayaletli caydırma önlemi'

Endonezya'da Kovid-19'a karşı 'hayaletli caydırma önlemi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.