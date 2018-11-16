New York'taki kar fırtınası yüzlerce kişiyi mahsur bıraktı

New York'ta yüzlerce kişi Port Authority Otobüs Terminali'nde mahsur kaldı.

ABD'de 89 milyon kişiye kritik uyarı

ABD'yi etkisi altına alan ve "Avery" adı verilen kar fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

Arkansas eyaletinde yolların buzlanması nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Mississippi eyaletinde de buzlu yolda bir otobüsün kayması nedeniyle oluşan kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Öte yandan, Avery nedeniyle Kentucky, Indiana, Virginia ve Ohio eyaletlerindeki toplam 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Olumsuz hava koşullarına karşı 89 milyon kişiye uyarı yapıldı.

New York’ta öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede kenti etkisi altına alan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Her gün binlerce kişinin kullandığı New York- New Jersey hattındaki otobüs ve feribot seferlerinde büyük oranda aksamalar oldu.

Aksamalar nedeniyle hattı kullanan yüzlerce kişi, Port Authority Otobüs terminalinde mahsur kaldı.

Aşırı birikme nedeniyle terminalin 2. ve 3. katı girişlere kapatılırken, geçişleri asker ve polis kontrol etti.