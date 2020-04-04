New York'taki koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! 'Henüz zirveyi görmedik'

ABD'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınının en yoğun hissedildiği eyalet olan New York'ta Vali Cuomo, bir basın toplantısıyla son durumu değerlendirdi.

Ülke ve eyalet olarak çok zor günler geçirdiklerini anlatan Cuomo, hayatı boyunca böylesine bir kriz yaşamadığını vurguladı.

Cuomo, son 24 saatte New York'ta koronavirüs dolayısıyla 630 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylelikle eyalette salgından ölen kişi sayısının 3 bin 565'e yükseldiğini ifade etti.

Vali Cuomo ayrıca, eyalet genelindeki vaka sayısının da yaklaşık 10 bin artışla 113 bin düzeyine yükseldiğini belirtti.

New York için özellikle bu haftanın daha da kötü geçeceği uyarısında bulunan Vali Cuomo, "Kimse bu süreçteki en yüksek rakamların ne olacağını söyleyemez. Henüz zirveyi görmedik ama yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

HASTANEYE YATANLARIN 3'TE 2'Sİ TABURCU EDİLDİ

Öte yandan Cuomo, koronavirüs teşhisiyle hastanelerde tedavi altına alınanların 3'te 2'sinin iyileşerek evlerine döndüğünü bildirdi.

Bu rakamın önemli olduğunu vurgulayan Cuomo, tüm eyaletteki vatandaşların ellerinden gelenin en iyisini yaptığına inandığını dile getirdi.