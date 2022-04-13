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  4. New York'taki metro saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Her yerde aranıyor, kimliğini açıkladılar

New York'taki metro saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Her yerde aranıyor, kimliğini açıkladılar

13.04.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York kentinde dün metro istasyonunda düzenlenen saldırının şüphelisinin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişi olduğu açıklandı. Öte yandan 23 kişinin yaralandığı saldırıda hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

ABD, dün New York kentinden gelen haberle sarsılmıştı. Kentteki bir metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda 23 kişi yaralanmıştı. New York polisi, olayla ilgili olarak 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını bildirdi.

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DELİLLER BULGULARLA ÖRTÜŞÜYOR

New York polisi, yaptığı açıklamada, siyahi Amerikalı olduğu belirtilen James'in olay yerine gelirken kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğünü kaydetti.

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Polis, James'in söz konusu kamyoneti kiralayan kişi olarak şüpheli olduğunu ifade ederek, bu kişinin saldırıyı düzenleyen mi yoksa saldırganla bağlantılı bir kişi mi olduğu konusunda net bir yorum yapmadı.

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Philadelphia ve Wisconsin'de kayıtlı adresleri olduğu belirtilen James'i arama faaliyetlerini sürdüren polis, şüphelinin bulunması durumunda soruşturmanın somut bir noktaya gelebileceğini vurguladı.

HAYATİ TEHLİKESİ OLAN KİMSE YOK

Öte yandan daha önce 16 olarak ifade edilen yaralı sayısı son açıklamada 23 olarak güncellenirken, bu kişilerden 10'unun silahla yaralandığı ve hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını kaydetmişti.

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Eyalet yetkilileri, sabah saatlerinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda yaşanan olayda 10'u ateşli silah sebebiyle olmak üzere 16 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgeye en yakın 2 hastanede tedavi altına alındığını ve bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.

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NYPD Komiseri Keechant Sewell, olayın bir terör saldırısı olduğunu söylemek için ellerinde delil bulunmadığını dile getirmişti. Sewell, turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan şüphelinin siyahi bir erkek olduğu, etraftaki ve perondaki yolculara rastgele ateş açtığı bilgisini vermişti.

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Daha sonra güncel bilgileri paylaşan New York Polis Departmanı, olay yerinde aktif patlayıcı cihaz bulunmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü, halkın güvenlik için olay yerinden uzak durması gerektiğini ifade etmişti.

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Konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde ABD Başkanı Joe Biden, Iowa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Silah atışlarından çekinmeyerek yolculara yardım eden sivillere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarız." demişti.

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New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn'deki saldırıyla ilgili olarak olay yerindeki kameraların arızalı olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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