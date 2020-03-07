New York Times'tan dikkat çeken Erdoğan yazısı: Tek başına üstlenen lider

Erlanger yazısında Türkiye’nin sınırları açmasının sonucuyla ilgili olarak, “Avrupa'nın 2016'dan beri satın alınan zamanı kullanmadaki başarısızlığını ortaya koydu” ifadelerini kullandı. Göçmen krizi istemeyen Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in “İlk önceliğimiz aynı zamanda Avrupa sınırı da olan Yunanistan’ın sınırlarında düzeni sağlamak” sözlerine yazısında yer veren Steven Erlanger, Avrupa Birliği’nin garip bir ahlaki çatışma içinde olduğunu ileri sürdü. Erlanger, Avrupa’nın insan haklarını, bireylerin saygınlıklarını ve uluslararası hukuk kapsamında sığınma talep etme haklarını korurken diğer yandan Yunanistan’ın şu anda tüm bunları durdurduğunu belirtti. Erlanger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Avrupalıların görmezden gelmeyi seçtikleri problemleri çoğunlukla tek başına üstlenen bir lider olduğunu ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN SURİYELİLER İÇİN 60 MİLYON EURO, ATİNA İÇİN 700 MİLYON EURO

Yazısında Türkiye’nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Erlanger, Türkiye’nin askeri güçlerinin İdlib’de olası toplu katliamı önlediğini belirterek, diğer yandan Libya’da da Birleşmiş Milletler destekli hükümeti savunduğunu ifade etti. Türkiye’nin 4 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına değinen Steven Erlanger, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Çarşamba günü Suriye’deki halka 60 milyon euro yardım yapılacağını açıklarken diğer Avrupa Birliği yetkililerinin ise Atina’ya mevcut mülteci krizi için 700 milyon Euro yardım yapılacağını açıkladığını yazısında belirtti.