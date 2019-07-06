New York Tirana Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

"Böylesine vizyonu olan bir üniversiteye kuşkusuz Türkiye’nin ve Maarif Vakfının destekleri artacaktır. Tabii ki aynı zamanda mezun olan değerli öğrencilerimize olan desteklerimiz de artacaktır. Öncelikle ifade etmeliyim ki onlar çok geniş bir Maarif ailesinin birer üyesi haline geliyorlar. Sadece Maarif Vakfının bir üyesi değil aynı zamanda Türkiye’nin, 82 milyonun birer paydaşı, birer kardeşi haline geliyorlar."

Araştırma ve öğrenci odaklı, dünyanın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir üniversite vizyonunun önemli olduğunu dile getiren Ersöz, şöyle devam etti:

Türkiye ile Arnavutluk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyen, öğrenci ve ailelerinin katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu vesileyle gönderdiği mesajı okundu.

Türkiye olarak bundan sonraki hayatlarında da öğrencilere her konuda destek olacaklarının altını çizen Ersöz, "Eminim ki bu üniversiteden mezun olan her öğrencimiz dünyanın daha huzurlu, daha barışçıl bir yer olması için çalışacaktır. Aynı zamanda Arnavutluk’un gelişimi için, aynı zamanda çalıştıkları ülkenin gelişimi için katkı sağlamayı sürdürecekler." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de TMV'nin bu üniversiteyi sadece Arnavutluk'ta değil bölgenin en prestijli üniversitesi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Buradaki öğrencilere seslenen Yörük, sözlerine şöyle devam etti:

"Kısa bir süre içerisinde, bu üniversiteden mezun olduğunuzdan dolayı gerçekten de gurur duyacaksınız. Bu anlamda şimdi gördüğünüz gibi Türk özel sektörün gücünü buraya getireceğiz. Somut katkılar bu üniversitenin daha etkin çalışmasını hedefliyor ve yakın gelecekte özel sektör ile üniversite arasında ortaklık kuracağız. Bu Arnavutluk'ta gelecek nesillerin refahı ve gelişimi için gerçek katkı sağlayacaktır.".