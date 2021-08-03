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New York Valisi Cuomo 'birçok kadına cinsel tacizde bulundu'

03.08.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo hakkında başlatılan soruşturmada, Cuomo'nun kendi ofisindeki personel de dahil birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi.

New York Valisi Cuomo 'birçok kadına cinsel tacizde bulundu'

ABD'nin New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo hakkında başlatılan soruşturmada, Cuomo'nun kendi ofisindeki personel de dahil birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmanın sonuçlarını açıklayan New York Savcısı Letitia James, Cuomo'nun federal ve eyalet yasalarını ihlal ettiğini söyledi.

Geçen yıl pek çok kadın, Cuomo'ya cinsel istismar suçlaması yöneltmişti.

Vali, kimseye uygunsuz temasta bulunmadığını belirtmiş, istifa çağrılarını reddetmişti.

Soruşturma kapsamında, Vali'nin ofisinde çalışan ve şikayette bulunan kendi personeli de dahil yaklaşık 200 kişiyle konuşuldu.

Soruşturmayı yürütenler on binlerce belge, mesaj ve fotoğraf inceledi.

James, "Bağımsız soruşturmada Vali Andrew Cuomo'nun pek çok kadına cinsel tacizde bulunduğu ve böylece federal ve eyalet yasalarını ihlal ettiği sonucuna vardı" dedi.

James, Cuomo'nun "karşılıklı rıza olmaksızın dokunduğu ve birçok hakaret içeren yorumlarda bulunduğunu" söyledi.

Savcı, bazı kadınların Cuomo'nun kendilerine sarkıntılık ettiğini, öptüğünü veya kucağına oturttuğunu anlattığını belirtti.

Taciz iddialarının yanı sıra Cuomo, "düşmanca ve toksik bir çalışma ortamı" yaratmakla suçlanıyor.

Soruşturmayı yürüten Joon Kim, "Tanıklar ayrıca Vali'nin gündelik flört etmelerinin, fiziksel mahremiyetin ve uygunsuz yorumlarının normalleştirildiği ve görmezden gelindiği bir kültürden bahsetti" dedi.

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