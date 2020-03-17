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New York Valisi Cuomo: Koronavirüs salgını 45 gün içinde zirveye çıkabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2020 21:16 | Son Güncelleme

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eyalette 45 gün içinde zirveye çıkmasının beklendiğini söyledi.

New York Valisi Cuomo: Koronavirüs salgını 45 gün içinde zirveye çıkabilir

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde en fazla vakanın görüldüğü New York'taki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Koronavirüs salgını 45 gün içinde zirveye çıkabilir." ifadesini kullanan Cuomo, beş bölgeden oluşan New York City'nin karantina altına alınacağı iddialarına ilişkin şunları dile getirdi:

''New York City'nin karantinaya alınacağını duyuyoruz, bu doğru değil ve olamaz, yasal olarak da olamaz. Hiçbir kent eyalet onayı olmadan karantinaya alınamaz ve hiçbir kenti karantinaya alma planım yok."

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, daha önce yaptığı açıklamada, New York City'yi karantina altına almayı düşündüklerini ifade etmişti.

New York City Konsey Sözcüsü Corey Johnson da bugün San Francisco'da olduğu gibi New York'ta da zorunlu karantina çağrısı yaptı.

NEW YORK CITY'DE BİR GÜNDE 644 VAKA

New York genelinde vaka sayısı New York City'de bir günde 644 artarak bin 374'e yükseldi. Eyalet genelinde ise 12 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

John Hopkins Koronavirüs Araştırma Merkezinin verilerine göre, ABD genelinde vaka sayısı 5 bin 218'e ulaştı, 92 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(AA)

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ABD koronavirüs New York

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