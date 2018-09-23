New York'ta aşure ikramı

Amerika Diyanet Merkezi (DCA) ve Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), ABD'nin New York kentinde aşure dağıttı.

DCA ve TASC'ın Alibaba Restaurant ile ortaklaşa yaptığı etkinlikle New York'un ünlü Times Meydanı'nda yaklaşık 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

ABD Din Hizmetleri Müşaviri ve DCA Başkanı Fatih Kanca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün New York'a ulaşacağını, burada ABD'deki Türk ve Müslüman toplumla bir araya geleceğini hatırlattı.

Aşurenin hem İslam hem de Türk kültürünün önemli bir yansıması olduğunu belirten Kanca, "Amacımız hem bu geleneği ABD'de yaşatmak hem de kendi kültürümüzü ön plana çıkarmak. Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın misafirleri olarak kabul ettiğimiz vatandaşlarımıza ve Müslüman kardeşlerimize bu güzel ikramı sunmak istedik. ABD toplumunun da ulaşabildiğimiz kadarıyla, bu kültürümüzden haberdar olmasını amaçladık." diye konuştu.

