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New York'ta Satmar Yahudileri Sukkot bayramını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 09:08 | Son Güncelleme

New York'ta yaşayan Satmar Yahudileri dini bayramları Sukkot'u kutladı - Siyah şapka ve paltoları ile ilginç görüntüler oluşturan Hasidik Yahudi toplumu üyeleri, kutlama boyunca kutsal kitapları Tevrat’tan özel bölümler okudu, dans ve ilahilerle geceyi ihya etti

NEW YORK (AA) – ABD’nin New York kentinde yaşayan Ortodoks Yahudi toplumu, “Sukkot” veya “Simchat Torah” adını verdikleri dini bayramlarını kutladı.

Yahudi takvimine göre Ekim ayı başında 5780’inci Yeni Yıla (Rosh Hashana) giren Yahudiler, bir dizi dini bayramların sonuncusu olan 8 günlük “Sukkot” bayramının bitişini kutladı.

Kutlamalar, Yahudi toplumunun yoğun olarak yaşadığı Brooklyn Williamsburg bölgesinde bulunan Satmar Havrası'nda gerçekleştirildi.

Siyah şapka ve paltoları ile ilginç görüntüler oluşturan Hasidik Yahudi toplumu üyeleri, kutlama boyunca kutsal kitapları Tevrat’tan özel bölümler okudu, dans ve ilahilerle geceyi ihya etti.

Her yaştan binlerce Yahudinin katıldığı kutlamaları kadınlar da kendilerine ayrılan bölmelerde izledi.

Kutlamaya katılan Yahudi toplumu üyesi Joseph Kohn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu dini bayramın, tarihsel olarak Yahudilerin Mısır’dan çıkarak çölde dolaşıp geçici barınaklarda yaşadıkları 40 yıllık dönemi temsil ettiğini belirtti.

Kohn, “Bir hafta boyunca, evlerimizin dışına yapılan kulübe gibi odalarda yiyecekler yiyoruz, bu Yahudi toplumunun tarihte Mısır’dan çöle çıkışını, çölde ev olmadığı için geçici küçük barınaklarda yaşayışlarını sembolize ediyor, biz de 8 gün boyunca bunun hatırasını yad ediyoruz.” diye konuştu.

“Tevrat ile Sevinmek” anlamındaki "Sukkot" veya "Simchat Torah" bayramı, yıllık halka açık Tevrat okuma döngüsünün sonucunu belirten bir kutlama olarak da biliniyor.

Özellikle son iki günde rulo halindeki kutsal kitap Tevrat’tan özel bölümler okunuyor, bu günlerde bireylerin çalışmaları, telefon ve araç gibi teknolojik aygıtların kullanılması dinen yasak kabul ediliyor.

Ortodoks Hasidik Yahudilerin en geniş kollarından biri kabul edilen Satmar Yahudileri 1900’ların başında Çekoslovakya’da bir mezhep olarak ortaya çıkıyor, 2. Dünya savaşından sonra ABD’ye göç ederek New York Brooklyn bölgesinde büyük bir toplum oluşturuyorlar.

Satmar Yahudileri, katı dini bağlılıkları, modern kültüre karşı olmaları ve İsrail devleti ile siyonizmi reddetmeleri ile biliniyor.

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Hasidik yahudi Ortodoks Yahudi toplumu Satmar Yahudileri Sukkot

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