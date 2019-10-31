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New York'ta Ultra Ortodoks Yahudiler eğitimi tartıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 02:00 | Son Güncelleme

New York'ta, dini eğitimin önemi üzerine düzenlenen geceye katılan binlerce Ultra Ortodoks Yahudi tek tip siyah kıyafetleri ile ilginç görüntüler oluşturdu

New York civarında yaşayan binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, dini değerlerine göre verilen eğitimin önemini anlatmak için düzenlenen gecede bir araya geldi.

New York’un Queens bölgesindeki Melrose Ballroom salonunu dolduran her yaştan Yahudi toplumu üyeleri tek tip siyah kıyafetleri ile ilginç görüntüler oluşturdu.

İsrail'den üst düzey hahamların misafir konuşmacı olarak katıldığı gecede, Yahudi toplumunda dini geleneklerine göre eğitimin önemine vurgu yapıldı.

Geceyi organize eden New York Yahudi cemaati üyelerinden Haham Yitzchock Deutch, AA'ya yaptığı açıklamada, New York Eğitim Departmanı tarafından özel din okullarının müfredatının değiştirilmesi yönünde baskı gördüklerini belirterek, "Biz Yahudi toplumuyuz, bizim hayatımıza mal olsa bile atalarımızdan gördüğümüz şekilde dinimizi yaşamak ve çocuklarımızı bu yönde eğitmek istiyoruz." diye konuştu.

Geceye katılan Yahudi toplumu üyesi Joseph Kohn da, seçkin Yahudi hahamların dini eğitim üzerine verdiği konuşmaları dinlemek için geldiğini belirterek, "Atalarımızın binlerce sene sürdürdüğü dini değerler üstüne şimdiki ve gelecek nesillerimizi yetiştirmek istiyoruz." dedi.

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Haham Yitzchock Deutch Joseph Kohn Ultra Ortodoks Yahudi

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