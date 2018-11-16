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New York'taki kar fırtınası yüzlerce kişiyi mahsur bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 03:57 | Son Güncelleme

New York'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle New York-New Jersey hattındaki otobüs ve feribot seferlerinde önemli aksamalar yaşandı - Hattı kullanan yüzlerce kişi Port Authority Otobüs Terminali'nde mahsur kaldı

ABD'de kar yağışına teslim olan New York'ta yüzlerce kişi Port Authority Otobüs Terminali'nde mahsur kaldı.

New York'ta öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede hızını artıran kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Her gün binlerce kişinin kullandığı New York-New Jersey hattındaki otobüs ve feribot seferlerinde büyük ölçüde aksamalar oldu. Bu durum, hattı kullanan yüzlerce kişinin Port Authority Otobüs Terminali'nde mahsur kalmasına yol açtı.

Aşırı birikme nedeniyle terminalin ikinci üçüncü katları girişlere kapatıldı, geçişleri asker ve polis ekipleri kontrol etti.

Terminalin farklı bölgelerinde yerlere oturarak dizüstü bilgisayarlarıyla çalışan yolcular objektiflere yansıdı.

Öte yandan, New York sokaklarında da fırtına nedeniyle yollar kapandı, insanlar yollarda yürümekte zorluk çekti.

Manhattan'ın bazı kesimlerinde de ağaçlar devrildi.

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New Jersey New York Port Authority

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