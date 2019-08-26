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"New York'taki üçlü görüşmenin tarihi ve yeri konusunda karar alınmış değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu: - "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanımız ve Rum Lider Sayın Anastasiadis'in Eylül ayında New York'ta ayrı ayrı görüşme yapacağı bilinmektedir. Ancak o görüşmelerin gün ve saati de henüz kesinleşmiş değildir" - "Cumhurbaşkanımızın daha önce de açıkladığı gibi üçlü bir görüşme yapılması ihtimali de söz konusudur. Ancak bunun gerek tarihi, gerekse yeri konusunda henüz bir karar alınmış değildir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lider Nikos Anastasiadis arasında eylül ayında New York'ta gerçekleşebilecek üçlü görüşmenin tarih ve yerinin henüz belli olmadığını belirtti.

Sözcü Burcu, Rum basını kaynaklı bazı haberlerde New York'ta gerçekleşebilecek üçlü görüşmenin tarihinin kesinleştiği yönündeki iddialara yazılı yanıt verdi.

Burcu, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanımız ve Rum Lider Sayın Anastasiadis'in Eylül ayında New York'ta ayrı ayrı görüşme yapacağı bilinmektedir. Ancak o görüşmelerin gün ve saati de henüz kesinleşmiş değildir. Cumhurbaşkanımızın daha önce de açıkladığı gibi, üçlü bir görüşme yapılması ihtimali de söz konusudur. Ancak bunun gerek tarihi, gerekse yeri konusunda henüz bir karar alınmış değildir." ifadesini kullandı.

Şu an için sadece BM Genel Sekreterinin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin tarihinin kesinleştiğinin altını çizen Burcu, Lute ile yürütülen temaslar çerçevesinde ziyaretin 31 Ağustos-2 Eylül arasında gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

- "Ucu açık olmayan bir süre gündeme gelebilir"

Sözcü Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Kıbrıs Türk halkının verdiği yetki çerçevesinde Kıbrıs'ta siyasi eşitlik ve güvenlik içinde yaşanacak bir çözüm için uğraşlarını sürdürdüğünün altını çizerek, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de dikkate alındığında, taraflar arasında gayri resmi diyaloğun sürdürülmesinin öneminin kendiliğinden anlaşılacağını ifade etti.

Bu diyaloğun resmi bir müzakere sürecine dönüşmesinin Rum liderliğinin de tavrına bağlı olacağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Resmi bir sürecin gerçekleşmesi durumunda, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir süre gündeme gelebilir. Henüz o noktada değiliz; ancak Kıbrıs Türk tarafının BM parametreleri çerçevesinde istikrarlı ve kararlı duruşunun devam etmesi önemlidir. Durum böyleyken yakın geçmişte Türkiye'de temaslar yapmış olan Sayın Başbakan (Ersin Tatar) ve Yardımcısının (Kudret Özersay) basın üzerinden Cumhurbaşkanımıza yönelik mesaj vermeye devam ettiklerini üzüntüyle gözlemlemekteyiz. Oysa yapmaları gereken, özellikle Kıbrıs sorunu bağlamında Türkiye'deki son temasları çerçevesinde konuşulanlar hakkında, Sayın Cumhurbaşkanımıza gelip bilgi vermektir."

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Antonio Guterres Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu KKTC Mustafa Akıncı Nikos Anastasiadis Rum Basını

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