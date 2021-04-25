HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Neye uğradığını şaşırdı! Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu

Neye uğradığını şaşırdı! Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu

25.04.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen B.S. (67), üzerine örttüğü beyaz çarşafla ramazan davulcusunun karşısına çıktı. Şoke olan davulcu korkudan elinden davulu atıp kaçarken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Neye uğradığını şaşırdı! Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu

Üzerine beyaz çarşaf geçiren B.S., gece saatlerinde sokaklarda gezmeye başladı. B.S.'nin 'Hayalet' gibi sokaklarda gezmesi bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, o anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde duvarın arkasında saklanan B.S., ramazan davulcusu sokağa girince karşısına çıktı. Bir anda karşısına çıkan görüntüyle şaşkına dönen davulcu, elindeki davulu atarak kaçtı.

Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler üzerine polis de harekete geçti. Kısa sürede B.S.'yi bulup yakalayan ekipler, bu kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını belirledi. Polisler tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakılan B.S.'nin Mersin'de oturduğu ve Kahramanmaraş'ta bir akrabasının yanına geldiği öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce kameraya sonra polise yakalandılarÖnce kameraya sonra polise yakalandılar
19 dakika arayla iki deprem19 dakika arayla iki deprem
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Basıldılar! Polisi görüne arka kapıdan kaçtılar

Basıldılar! Polisi görüne arka kapıdan kaçtılar

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Thodex'in sahibi yakın koruma tutmuş

Thodex'in sahibi yakın koruma tutmuş

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Yine ağladı! İbrahim Tatlıses'in yakarışı...

Yine ağladı! İbrahim Tatlıses'in yakarışı...

Gözler kabineye çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

Gözler kabineye çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.