Niameyli çocukların hipodromda futbol keyfi

NİAMEY (AA) - Dünyanın en yoksul ülkelerinden Nijer'de, başkent Niamey'de çocuklar saha bulunmadığı için hipodromda futbol oynuyor.

Niamey'de kent merkezinde bulunan hipodromda çocuklar, at yarışının yapılmadığı zamanlarda toz toprak arasında demirlerden kaleler kurup maç yapıyor.

Terlik veya çıplak ayaklarla top koşturan çocuklar futbol sahası ve park istiyor.

12 yaşındaki Mohammad Selam arkadaşları ile bir araya gelerek hipodromu futbol sahası olarak kullandıklarını söyledi.

Arkadaşlarıyla akşam üzeri buluşup top oynamanın çok keyifli olduğunu belirten Selam, "Oyun parkımız yok, bu yüzden hep burada top oynuyoruz. Eğer oyun parkımız olsaydı daha çok eğlenirdik." dedi.

Ahmad El Haron da burada kısıtlı imkanlara sahip olduklarını ve ancak futbol oynayabildiklerini dile getirdi.

El Haron, "Futbol sahamız olsa daha rahat top oynarız. Burada bazen koşular yapılıyor ve bize engel oluyor." dedi.

Niameyli Müslim Bedra (45) ise kent merkezinde çocukların tek eğlencelerinin top oynamak olduğunu belirterek, "Çöl kumlarından oluşan hipodromda futbol oynayarak eğlencenin tadını çıkaran çocuklar, bu şekilde çok iyi zaman geçiriyorlar. Çocuklarımız için bir saha bir oyun parkı yok." şeklinde konuştu.

