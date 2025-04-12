Niğde'de, 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi'

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi düzenlendi.

9-10-11 Nisan tarihlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına yönelik düzenlenen ve 3 gün süren eğitimde bebek beslenmesi, emzirme teknikleri ve danışmanlık yaklaşımları detaylı bir şekilde ele alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, verilen eğitim programıyla birlikte katılımcıların konuya ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

İnan yaptığı açıklamada bebek ve çocuklarda sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek; "Çocukların sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar daha bebekler dünyaya gelmeden başlamakta ve doğumla birlikte artarak devam etmektedir. Bu süreçte emzirme, bebekler için en uygun ve doğal beslenme yöntemidir. Sağlıklı beslenmenin temel taşı olan anne sütü ile emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, atılacak ilk adımdır" ifadelerini kullandı.

Dr. İnan açıklamasında; beslenme yetersizliklerinin bebek ve çocuk ölümlerinde enfeksiyonlarla birlikte önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, doğumdan itibaren beslenme düzeninin doğru şekilde oluşturulmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Bebeklerin ilk altı ayında yalnızca anne sütü ile beslenmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken İnan, anne sütünün içerdiği tüm besin öğeleriyle bebeğin sağlıklı gelişimi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Eğitim sonunda düzenlenen kapanış toplantısına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Beyza Mat katıldı.

Programı başarıyla tamamlayan sağlık çalışanlarına katılım belgeleri takdim edildi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır