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  4. Niğde'de en acı kaza! Baba ile oğlunu ölüm ayırdı

Niğde'de en acı kaza! Baba ile oğlunu ölüm ayırdı

23.09.2023 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de iki otomobilin birbirine çarptığı kazada sürücü Emrah Akbaba (35) yaralandı, yanındaki babası Halil Akbaba ise yaşamını yitirdi.

Niğde'de en acı kaza! Baba ile oğlunu ölüm ayırdı

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Tırhan- Yeşilgölcük karayolunda meydana geldi. Emrah Akbaba yönetimindeki 51 ACK 726 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Muhammet D.'nin (31) kullandığı 38 ACA 757 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Emrah Akbaba'nın yaralandığı, otomobildeki babası Halil Akbaba'nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü Muhammet D. kazayı yara almadan atlatırken, Emrah Akbaba ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Halil Akbaba'nın cansız bedeni, jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

(DHA)


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Niğde baba oğlu

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