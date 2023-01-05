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Niğde'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 16 yaralı

05.01.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Niğde'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 16 yaralı

Niğde'deki kaza akşam saatlerinde merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsü kavşağında meydana geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

H.B. yönetimindeki özel halk otobüsü, R.B.'nin kullandığı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kazada yaralanan 3'ü ağır 16 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Niğde

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