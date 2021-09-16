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  4. Niğde'de polisten suçüstü! 13 metre derinliğinde çukur kazmışlar

Niğde'de polisten suçüstü! 13 metre derinliğinde çukur kazmışlar

16.09.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de polis, evde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yaklaşık 13 metrelik çukur kazdıkları görüldü.

Niğde'de polisten suçüstü! 13 metre derinliğinde çukur kazmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Kumluca Mahallesi’ndeki tarihi evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler Ş.G., O.Y., H.C.T. ve S.K.’yi evin içinde kaçak kazı yaparken yakaladı.

MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Yaklaşık 13 metrelik çukur kazan şüphelilere ait hilti, matkap, jeneratör, dağcı emniyet kemeri, gaz maskesi, seyyar kablo, halat ve çeşitli boyutlarda kazma, kürek, balyoz ele geçirildi. Malzemelere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Niğde
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