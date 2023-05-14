HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. NİĞDE GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: NİĞDE Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da

NİĞDE GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: NİĞDE Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da

13.05.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde seçim sonuçları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Parlamentosu’nu seçmek için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Niğde'nin ilçeleri olan Altunhisar seçim sonuçları, Bor seçim sonuçları, Çamardı seçim sonuçları, Çiftlik seçim sonuçları, Ulukışla seçim sonuçları da merak konusu oldu. İşte Niğde seçim sonuçlarına dair detaylar...

NİĞDE GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: NİĞDE Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da

Niğde seçim sonuçları 2023 hakkında sorgulamalar hız kazandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08:00 itibari ile başladı ve 17:00'a kadar devam edecek. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ise saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak. Bu kapsamda 2023 Genel Seçim sonuçları ve 28. Dönem Milletvekili sonuçları oy oranları canlı olarak Mynet.com’da yayınlanacak. Peki, Niğde seçim sonuçları ve oy oranları saat kaçta açıklanacak?

NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Niğde'nin ilçeleri olan Altunhisar seçim sonuçları, Bor seçim sonuçları, Çamardı seçim sonuçları, Çiftlik seçim sonuçları, Ulukışla seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

seçim 3

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

"298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;
a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,

b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,
5- Karar örneğinin; a) Adalet Bakanlığına, b) İçişleri Bakanlığına, c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

ç) "Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/94 3 gönderilmesine,

seçim 5

d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

e) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandıOy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandı
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! Feci ölüm...Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! Feci ölüm...
Anne babalar dikkat! Aralarında 10 yaşında olan bile var...Anne babalar dikkat! Aralarında 10 yaşında olan bile var...
Anahtar Kelimeler:
oy oranları

En Çok Okunan Haberler

Eski koca "Erkek değilsin" yorumuna çıldırdı! "Bir gece..."

Eski koca "Erkek değilsin" yorumuna çıldırdı! "Bir gece..."

Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!

Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!

Prof. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Seçim günü kahreden olay! Sandık başında hayatını kaybetti

Seçim günü kahreden olay! Sandık başında hayatını kaybetti

Türkiye sandık başında! İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye sandık başında! İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye'den seçim manzaraları! Vatandaşlar sandığa koştu

Türkiye'den seçim manzaraları! Vatandaşlar sandığa koştu

İlginizi Çekebilir

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.