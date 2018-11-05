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Niğde merkezli sahte sağlık ve engelli raporu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 8 ilde, hastanelerden aldıkları usulsüz ve sahte raporlarla emeklilik ve engellilik işlemleri yaptırdıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 31'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, aracılık yaptıkları öne sürülen biri kadın 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Niğde merkezli 8 ilde, kamu hastaneleri ve özel hastanelerden usulsüz ve sahte hastalık ve engelli raporu alarak emekli olan, engelli kadrolarından işe giren, engelli ve bakım maaşı alan, engel oranlarına göre maaşlarında artış yapmayı amaçlayan, devleti yüklü miktarlarda zarara uğratan kişilerin deşifresine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 Kasım'da Niğde merkezli Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye'de 49 şüpheliye yönelik 46 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29'u Niğde'de, 10'u ise diğer illerde 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Niğde rapor SAHTE usulsüz

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