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Niğde son depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 07:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Niğde'nin Bor ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Sabah saatlerinde meydan gelen depremin merkez üssünü AFAD, Bor ilçesi olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Aksaray'ın Akçakent kasabası olarak açıkladı. İşte dün akşamdan bu yana bölgede yaşanan son depremler...

Niğde son depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu

Son dakika yeni deprem haberi geldi. Niğde'nin Bor ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 06.37'de merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesinde zeminden 7.03 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

SON DEPREMLER - AFAD İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ, AKSARAY OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Aksaray'ın Akçakent kasabası olarak açıkladı.

SON DEPREMLER - KANDİLLİ RASATHANESİ

KANDILLI

DÜN GECE 5.1'LİK DEPREMLE SALLANDI

Dün saat 22.08'de yine Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bazı evlerde çatlaklar oluşmuştu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Aksaray, Mersin, Kayseri ve Konya'dan da hissedildi.

BAKAN KURUM'DAN NİĞDE MESAJI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda "Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede İl Müdürlüğü ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NİĞDE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde milletvekilleri Yavuz Ergün ve Selim Gültekin AFAD ekipleri Bölgeye gelerek incelemelerde bulundular.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek burada yaptığı açıklamada, “Obruk köyünde herhangi bir can ve mal kaybı yok. Evlerde çatlaklar var. Ekipler tespit çalışması yapıyor. Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Adana’dan ikbal ekibimiz yola çıktığı çadır getiriyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı

BOR KAYMAKAMI YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, "Bize herhangi bir şey ulaşmadı. Sorup öğrenmeye çalışıyorum" açıklamasını yaptı.


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