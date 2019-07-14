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Niğde 'ye şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:38 | Son Güncelleme

ŞEHİT KESKİN'İN ANKARA'DA OTURAN EŞİNE ACI HABER ULAŞTI Hakkari’de bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin’in acı haberi, Ankara’nın Mamak ilçesinde oturan eşi Yasemin Keskin'e ulaştı.

Niğde 'ye şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT KESKİN'İN ANKARA'DA OTURAN EŞİNE ACI HABER ULAŞTI
Hakkari’de bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin’in acı haberi, Ankara’nın Mamak ilçesinde oturan eşi Yasemin Keskin'e ulaştı. Şehidin Bahçeleriçi Mahallesi’ndeki evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililerden şehit haberini alan eşi Yasemin Keskin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Belediye Başkanı Murat Köse ile şehidin yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.
4 yaşında bir oğlunun olduğu belirtilen Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin’in cenazesi, yarın yapılacak törenle Niğde Şehitliği’ne defnedilecek.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)-

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Niğde 'ye şehit ateşi düştü (2)Niğde 'ye şehit ateşi düştü (2)Niğde 'ye şehit ateşi düştü (2)

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