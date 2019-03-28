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Niğde'de 2 Suriyeli, 'kaliforniyum' ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 12:59 | Son Güncelleme

NİĞDE’de 'kaliforniyum' adlı kimyasal maddeyi satmaya çalışan Suriye uyruklu 2 kişi, alıcı gibi davranan polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE’de 'kaliforniyum' adlı kimyasal maddeyi satmaya çalışan Suriye uyruklu 2 kişi, alıcı gibi davranan polisler tarafından suçüstü yakalandı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan Suriyeli E.N. ve F.V. adlı erkeklerin ellerindeki satışı yasak olan 'kaliforniyum' adlı kimyasal maddeyi 5 milyon liraya satmaya çalıştığı bilgisi üzerine bu 2 kişi ile irtibata geçti. Müşteri gibi davranan polis, maddeyi almak için E.N. ve F.V. ile kentteki Perşembe Pazarı'nda buluştu. Yapılan pazarlıkta 5 milyon liradan 5 bin liraya kadar düşen ve anlaşma yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 14.22 gram 'kaliforniyum' adlı kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. KALİFORNİYUM NEDİR? Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir. Normal basınç altında biri 900 °C'nin üstünde ve diğeri 900 °C'nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan Kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır. DOĞAL YOLLARLA ELDE EDİLEMİYOR Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan Kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir. KALİFORNİYUM NE İŞE YARAR? Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.

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