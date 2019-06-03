Niğde’de 34  kaçak göçmen yakalandı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE’de polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.

Niğde- Adana Yolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde asayiş uygulaması yapan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. yönetimindeki 27 U 8091 plakalı otobüsü durdurdu.

Otobüste, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistanlı uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü M.Ç. gözaltına alınırken, Ulukışla İlçe Polis Merkezi'ne götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Soruşturma başlatıldı.

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