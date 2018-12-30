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Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 15:09 | Son Güncelleme

Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

NİĞDE (AA) - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde yaşayan Menşure Şen (77), Atiye İnci (50) ve Aleyna Demir'i (16) evde baygın halde bulan yakınları, durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırılan İnci ve Demir'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan AFAD ekipleri, evde gaz ölçümü yaptı.

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1 ölü 2 yaralı karbonmonoksit zehirlenmsi Niğde

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