Niğde'de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Bayat köyünde iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirine silahla ateş etti.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı olaya çok sayıda jandarma ve polis ekibi müdahale etti.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Henüz nedeni belirlenemeyen silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

