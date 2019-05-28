Niğde'de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Bayat köyünde iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirine silahla ateş etti.
İlk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı olaya çok sayıda jandarma ve polis ekibi müdahale etti.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Henüz nedeni belirlenemeyen silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
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