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Niğde'de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 20:19 | Son Güncelleme

Bor ilçesine bağlı köyde iki grup arasındaki silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Bayat köyünde iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirine silahla ateş etti.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı olaya çok sayıda jandarma ve polis ekibi müdahale etti.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Henüz nedeni belirlenemeyen silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

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2 ölü 8 yaralı Bayat Bor köy Niğde Silahlı kavga

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